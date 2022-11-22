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Ледниковый период

22 ноября, 12:30

Федотов сравнил Медведеву и Волосожар в качестве партнерш

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Евгения Медведева и Федор Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Актер Федор Федотов, заменивший в проекте «Ледниковый период» блогера Даню Милохина в качестве партнера Евгении Медведевой, рассказал о работе с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар и двукратной чемпионкой мира.

— В прошлом году вы выступали с Татьяной Волосожар, а в этом году — с Женей Медведевой. Таня — парница, Женя — одиночница. В работе с ними наблюдалась какая-то разница?

— Наверное, да, просто мне как непрофессионалу сложнее об этом судить. Конечно, у меня были совсем разные партнерши. Я старался быть максимально полезным и той и другой. Они прекрасны — профессионалы, чемпионы в своем деле. Сравнивать их неправильно.

В прошлом году Федотов стал победителем шоу «Ледниковый период» в паре с Волосожар.

Федор Федотов и&nbsp;Евгения Медведева. «Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией

Евгения Медведева
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