Самарин рассказал, что готов принять участие в шоу «Ледниковый период»

Серебряный призер чемпионата России Александр Самарин рассказал, что готов принять участие в проекте Первого канала «Ледниковый период».

— А телевизионный «Ледниковый период» вы смотрите?

— На это просто нет времени. Вот если бы меня позвали в этот проект...

— Неужели пошли бы?

— Если бы это совмещалось с моим тренировочным графиком, думаю, да.

— Многие действующие фигуристы относятся к этому шоу как к продукту, чего уж скрывать, второго сорта.

— Я смотрю на это несколько иначе. Во-первых, это выступление на зрителях, то есть ты гарантированно получишь реакцию и дополнительные эмоции в ответ. Во-вторых, мне было бы реально интересно попробовать кататься в паре, — приводит слова Самарина RT.