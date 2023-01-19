Хореограф Туктамышевой объяснил, почему на «Ледниковом периоде» встал бы в пару с Медведевой

Солист Мариинского театра, постановщик программ фигуристам группы Алексея Мишина Юрий Смекалов в интервью «СЭ» рассказал, что на «Ледниковом периоде» хотел бы выступить с Евгенией Медведевой.

— Принимали участие в постановке телевизионных шоу?

— Звали работать в шоу «Огонь и пламя», где я ставил пять или шесть номеров, но не задержался я в этой команде. Я бы с удовольствием принял участие в «Ледниковом периоде» именно как артист. Меня не приглашали, так как у меня недостаточно медийности с точки зрения ТВ. Все-таки там узнаваемые люди.

— С кем бы вы там танцевали в паре?

— С Женей Медведевой. Она крутая очень, нравится, как она катает, очень выразительная.

Победителями шоу «Ледниковый период. Снова вместе» стали актриса Елизавета Арзамасова и двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов. Второе место занял дуэт двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и актера Федора Федотова.