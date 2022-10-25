Авербух — об уходе Милохина с «Ледникового периода»: «У меня в голове этот поступок не укладывается»

Продюсер, хореограф и тренер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что он был шокирован уходом Дани Милохина с проекта.

«Отчасти для нас это было шокирующей историей. После вечерней тренировки, которую мы провели в очень хорошем настроении, для Дани были сделаны все номера. Утром мы узнали, что после тренировки он, видимо, отправился в аэропорт и улетел. Сложно давать комментарии, потому что, наверное, для меня это является определенным шоком. Нас так в спорте не воспитывали, ответственность не только за самого себя, но и самого партнера присутствовала всегда. У меня в голове этот поступок не укладывается, однако, Даня его совершил, он принял свое решение», — сказал Авербух «РБК Спорт».

Ранее популярный блогер и тиктокер в своих социальных сетях объявил, что покидает проект Первого канала, сославшись на усталость.

Милохин выступал во втором сезоне «Ледникового периода» подряд в паре с чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию Евгенией Медведевой.