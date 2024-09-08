Костомаров заявил, что готов принять участие в «Ледниковом периоде» в качестве судьи

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров ответил на вопрос о новом формате «Ледникового периода».

Ранее «Первый канал» объявил о кастинге на съемки в новом сезоне шоу. Впервые участие в программе смогут принять обычные зрители.

«Что касается нового формата «Ледникового периода», то поживем — увидим. Но обычно Илья Авербух вместе с Первым каналом находит такие варианты, чтобы зрителям было интересно смотреть», — цитирует Костомарова Sport24.

Также фигурист заявил, что готов участвовать в телевизионных ледовых шоу только в качестве судьи.

«Я сейчас если и буду принимать участие в этом шоу, то только в качестве судьи. Я готов[к этому]», — добавил он.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.