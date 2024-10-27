Ковтун впервые примет участие в «Ледниковом периоде»

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что фигурист Максим Ковтун примет участие в шоу «Ледниковый период».

«Впервые в проекте примут участие Максим Ковтун, Лиза Туктамышева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов», — цитирует Авербуха ТАСС.

7 октября стало известно, что в съемках примут участие гимнастки Арина и Дина Аверины, блогер Валя Карнавал, актриса Ангелина Стречина, певец T-Killah, актер Артур Сопельник и музыкант Ярослав Сумишевский. Также в шоу поучаствует Аделина Сотникова.

Ранее был анонсирован новый сезон проекта «Ледниковый период» под названием «Народный ледниковый период».