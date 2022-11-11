Мишин высказался о возможном участии Дзюбы в «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о возможном участии российского нападающего Артема Дзюбы в «Ледниковом периоде».

«Артем Дзюба мне нравится своей незаурядностью. А если человек незаурядный, то он будет незаурядным везде. И на футбольном поле, и в «Ледниковом периоде», и даже на кухне», — цитирует Vprognoze.ru Мишина.

Ранее в ледовом шоу уже принимали участие футболисты — Руслан Нигматуллин и Дмитрий Сычев. Авербух считает, что Дзюба отлично подошел бы проекту, потому по его мнению футболист является «ярким, оригинальным и независимым».

Ранее стало известно, что Дзюба расторг контракт с «Аданой Демирспор», за который провел 5 матчей и забил 1 гол.