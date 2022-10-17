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Ледниковый период

Сегодня, 20:27

Щербакова — о работе ведущей «Ледникового периода»: «Для меня это что-то совершенно новое»

Щербакова рассказала о работе ведущей «Ледникового периода»
Дмитрий Барулев
Илья Авербух и Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о работе ведущей шоу «Ледниковый период».

— Как вы оцениваете себя в роли ведущей? Вам нравится?

— Для меня это что-то совершенно новое. Такого опыта у меня ни разу не было. Во-первых здесь я впервые работаю с ухом. Во-вторых, я впервые не отвечаю на вопросы, а задаю их, что для меня тоже в новинку. Стараюсь совершенствоваться. Пока знаю, что у меня есть какие-то недочеты, но, если я за это взялась, то нужно делать это хорошо. Поэтому я стараюсь работать над собой, совершенствоваться в каждой съемке и исправлять какие-то недочеты.

— Губерниев сказал, что Загитовой нужно прибавлять в мастерстве. Как вы оцениваете ее работу?

— Я не оцениваю ни чью работу.

— Вам нравится работать с ней?

— С Алиной мне очень комфортно работать. В нас прекрасное взаимопонимание. Она здесь уже третий сезон, поэтому она мне много в чем подсказывает, что и как правильно. Так что с Алиной у нас все супер.

Алина Загитова
Анна Щербакова
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