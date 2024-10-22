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Ледниковый период

Сегодня, 16:43

Олимпийская чемпионка Щербакова не примет участие в новом сезоне «Ледникового периода»

Анна Щербакова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка-2022 Анна Щербакова не примет участие в ледовом шоу «Народный ледниковый период», сообщил хореограф Илья Авербух.

«К сожалению, Аня не примет участия. Она начала тренироваться, у нее [проблемы] с ногой все-таки, мы решили повременить с выходом. Будет ли отдельный выход у нее? Мы обязательно придумаем, как болельщикам увидеть Анечку, мы все ждем. Приняли решение все-таки сейчас такие нагрузки не давать», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Помимо титула олимпийской чемпионки Щербакова является победительницей чемпионата мира (Стокгольм-2021) и Европы (Таллин-2022). Также на ее счету три победы на чемпионатах России (2019, 2020, 2021).

Источник: ТАСС
Анна Щербакова
Илья Авербух

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