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Ледниковый период

Сегодня, 23:00

Первый канал показал выступление Романа Костомарова в паре с Валерий Ланской на шоу «Ледниковый период»

Иван Шитик
Корреспондент
Валерия Ланская — Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Первый канал показал выступление олимпийского чемпиона Романа Костомарова и актрисы театра и кино Валерии Ланской на шоу «Ледниковый период».

Пара выступила под композицию «Exogenesis: Symphony Part 3 (Redemption)» Мэттью Беллами в исполнении Muse.

Первый канал планировал в субботу, 14 января, показать финальный выпуск шоу «Ледниковый период. Снова вместе», но трагическое известие о смерти Инны Чуриковой повлияло на телевизионную сетку. В итоге, финальный выпуск показывали в записи.

По итогам нового сезона шоу, специальный приз зрительских симпатий получила пара Валерия Ланская и Роман Костомаров.

Отметим, что сейчас Роман Костомаров находится в больнице. 10 января Костомаров попал в реанимацию. Фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Роман Костомаров. Олимпийскому чемпиону Костомарову грозит ампутация пальцев? Что происходит со здоровьем Романа

Роман Костомаров
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