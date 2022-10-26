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Ледниковый период

Сегодня, 20:16

Авербух рассказал, почему Загитова и Щербакова не будут вместе вести шоу «Ледниковый период»

Иван Шитик
Корреспондент
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Продюсер Илья Авербух рассказал, почему фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова не будут вместе вести шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Загитова и Щербакова будут поочередно выступать в роли ведущих телепроекта от выпуска к выпуску.

— Сейчас шоу — не командный турнир. Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой.

— Получилось, что три человека — много?

— Технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, было логично, а сейчас, мне кажется, что это тоже логичное решение, — заявил Авербух Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-26-averbukh-obyasnil-pochemu-zagitova-i-shcherbakova-ne-budut-vmeste-vesti-lednikovyy-period
Алина Загитова
Анна Щербакова
Илья Авербух
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Самарин рассказал, что готов принять участие в шоу «Ледниковый период»