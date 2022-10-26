Авербух рассказал, почему Загитова и Щербакова не будут вместе вести шоу «Ледниковый период»

Продюсер Илья Авербух рассказал, почему фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова не будут вместе вести шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Загитова и Щербакова будут поочередно выступать в роли ведущих телепроекта от выпуска к выпуску.

— Сейчас шоу — не командный турнир. Чтобы не было толкотни, теперь будет так: два эпизода ведет Алина, два — Аня. Ведут они с Алексеем Ягудиным. Чтобы нам никого не сталкивать и не толпиться перед камерой.

— Получилось, что три человека — много?

— Технически это неоправданно. Когда были две команды, когда каждая брала интервью, было логично, а сейчас, мне кажется, что это тоже логичное решение, — заявил Авербух Sport24.