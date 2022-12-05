Рудковская — о Загитовой в роли ведущей: «Ждут ли зрители Алину как ведущую — большой вопрос»

Российская телеведущая и продюсер Яна Рудковская поделилась мнением об олимпийской чемпионке Алине Загитовой в роли ведущей чемпионата России по прыжкам.

«Это что-то на смешном, но не обидном. Она действительно была топовой спортсменкой, но, конечно, на фоне профика Димы Хрусталева резонанс ведения чувствовался. Я вот тоже не профессиональная ведущая, никогда не занималась, не улучшала речь для этой цели, и веду наши шоу с точки зрения экономии семейного бюджета. И еще потому, что меня в каждом городе действительно ждут зрители на наших шоу. Ждут ли зрители Алину как ведущую — большой вопрос. Я бы очень хотела ее снова видеть на льду и болеть за нее! Лучше оставаться королевой льда, чем объявлять претендентов на новую корону», — написала Рудковская в Telegram-канале.

Загитова и актер Дмитрий Хрусталев выступили в роли ведущих чемпионата России по прыжкам, который прошел с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.