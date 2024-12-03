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Ледниковый период

Сегодня, 19:21

Сотникова заявила, что чувствует опустошение после выступлений в «Ледниковом периоде»

Камила Абдурахманова
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Фигуристка Аделина Сотникова рассказала, что чувствует опустошение после выступлений в проекте «Народный ледниковый период».

«Сейчас у меня просто опустошение, эмоций все равно много отдаешь, потому что хочется вытаскивать до победного, но эмоций, честно говоря, нет. Казалось бы, наоборот должны быть, а вот я сейчас откатала и понимаю, что просто пусто. На льду проводим где-то 3-4 часа каждый день последнее время. Сложно, сил отдается много. Я, наверное, ищу каждый раз место, где можно просто покемарить. Был перерыв, я даже не заметила, как просто заснула», — рассказала Сотникова ТАСС.

Сотниковой 28 лет. В ее активе — титул олимпийской чемпионки, завоеванный в 2014 году. Кроме того, она дважды занимала призовые места на чемпионатах Европы и четыре раза становилась чемпионкой России.

Источник: ТАСС
Аделина Сотникова
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