Стали известны пары участников нового сезона «Ледникового периода»

Сегодня, 15:32
Появился список пар участников нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период».
Проект транслируется на Первом канале с 2007 года. В сентябре было объявлено, что впервые участие в программе смогут принять обычные зрители.
Как сообщает Sport24, пары «Ледникового периода» в сезоне-2024/25 сформированы следующим образом:
Юлия Семина (актриса) — Максим Маринин
Дина Аверина (гимнастка) — Дмитрий Соловьев
Лиза Туктамышева — Артур Сопельник (актер)
Татьяна Волосожар — Максим Крестин
Азиза Минекаева (актриса) — Максим Ковтун
Виктория Синицина — Кирилл Чернышенко (актер)
Аделина Сотникова — Григорий Сперанский (актер)
Кристина Сухобрусова — Максим Шабалин
Татьяна Тотьмянина — Саша Т-Killah (певец)
Валя Карнавал (певица, блогер) — Никита Кацалапов
Арина Аверина (гимнастка) — Владимир Морозов
Ангелина Стречина (актриса) — Александр Энберт
Евгения Тарасова — Олег Андреев (актер)
Наталья Саблина — Алексей Ягудин
В понедельник, 28 октября, проходят первые съемки проекта.
В 2023 году девятый сезон шоу прошел под слоганом «Снова вместе». Первое место досталось Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову.