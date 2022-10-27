Стало известно, кто может стать партнером Медведевой вместо Милохина на «Ледниковом периоде»

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Стало известно, кто может стать партнером Евгении Медведевой вместо тиктокера Дани Милохина на шоу «Ледниковый период».
Как сообщает издание Super, актер Антон Рогачев был замечен на площадке и оживленно беседовал с художественным руководителем проекта Ильей Авербухом. Рогачев знаком зрителям по фильму «Небесная команда» и сериалу «Дылды».
Также на пробах присутствовал актер Алексей Лукин, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы».
«Этот кандидат (Рогачев. — Прим. «СЭ») в пару с Женей катается заметно увереннее, чем Алексей Лукин. Это неудивительно, ведь одна из киноработ за его плечами — «Небесная команда» про хоккеистов», — пишет Super.
25 октября Милохин сообщил, что принял решение покинуть «Ледниковый период», сославшись на усталость. Парень выступал вместе с Медведевой.