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Ледниковый период

Сегодня, 11:04

Стало известно, кто может стать партнером Медведевой вместо Милохина на «Ледниковом периоде»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Стало известно, кто может стать партнером Евгении Медведевой вместо тиктокера Дани Милохина на шоу «Ледниковый период».

Как сообщает издание Super, актер Антон Рогачев был замечен на площадке и оживленно беседовал с художественным руководителем проекта Ильей Авербухом. Рогачев знаком зрителям по фильму «Небесная команда» и сериалу «Дылды».

Также на пробах присутствовал актер Алексей Лукин, известный по сериалу «Ивановы-Ивановы».

«Этот кандидат (Рогачев. — Прим. «СЭ») в пару с Женей катается заметно увереннее, чем Алексей Лукин. Это неудивительно, ведь одна из киноработ за его плечами — «Небесная команда» про хоккеистов», — пишет Super.

25 октября Милохин сообщил, что принял решение покинуть «Ледниковый период», сославшись на усталость. Парень выступал вместе с Медведевой.

Источник: https://super.ru/a/led_novosti2
Фигурное катание
Евгения Медведева
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