Тарасова назвала «Ледниковый период» любимым проектом россиян

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «СЭ» ответила на вопрос об участии в проекте «Ледниковый период»

«Очень интересный и хороший проект, который появился у Илюши [Авербуха] уже много лет назад. Он стал любимым для всего российского народа. И показывают его по «Первому каналу»! Полгода-год не показывали — все спрашивали, а «Ледниковый» когда? Считаю, что это самая большая заслуга, когда люди по всей стране задаются этим вопросам. Вот это победа! Все участвуют, стараются, учатся. Мы смотрим уже на готовых артистов, спортсменов, которые дарят нам разные номера. А мы их еще и оцениваем», — сказала Тарасова «СЭ».

Впервые телешоу вышло на экраны в 2007 году. За этот период участниками проекта становились такие знаменитости, как Михаил Галустян, Игорь Верник, Дмитрий Сычев, Анастасия Мыскина, Марат Башаров, Анастасия Волочкова, Ольга Бузова, Влад Топалов, Даня Милохин, Регина Тодоренко.