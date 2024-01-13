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Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 21:18

Участник «Голоса» Квитатиани рассказал, почему отказался кататься с Медведевой в «Ледниковом периоде»

Алина Савинова
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Участник шоу «Голос», бывший член сборной России по вольной борьбе, медийный футболист Торнике Квитатиани рассказал, что ему предлагали выступить в «Ледниковом периоде» в паре с Евгенией Медведевой.

«Однажды мне позвонил директор Жени — Леван — и предложил выступить с ней в паре в «Ледниковом периоде». Женя сказала ему, что я умею кататься на коньках. Но тогда я был совершенно не готов к этому и затем очень жалел, что упустил такой шанс. Я купил коньки и начал заниматься с тренером, чтобы в следующий раз не упустить шанс и поучаствовать в шоу или сняться в каком-нибудь фильме», — цитирует Квитатиани «Газета.Ru».

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), Европы (2016, 2017) и России (2016, 2017).

Последним партнером 24-летней фигуристки в шоу «Ледниковый период» был актер Федор Федотов, который заменил покинувшего проект блогера Даню Милохина.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/13/22105243.shtml
Фигурное катание
Евгения Медведева
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