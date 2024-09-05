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Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 21:47

В шоу «Ледниковый период» впервые смогут выступить зрители

Алина Савинова
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«Первый канал» объявил о кастинге на съемки в новом сезоне «Ледникового периода». Впервые участие в программе смогут принять обычные зрители.

Проект транслируется на «Первом канале» с 2007 года. Ранее в шоу выступали звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова.

«Да, теперь и у простых зрителей появится уникальная возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию. Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом — это ваш шанс стать звездой «Ледникового периода», — говорится в заявлении «Первого канала».

В 2023 году девятый сезон шоу прошел под слоганом «Снова вместе». Первое место досталось Елизавете Арзамасовой и Никите Кацалапову.

Фигурное катание
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