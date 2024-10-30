Валя Карнавал назвала Липницкую своим кумиром в фигурном катании

Популярная певица и блогер, участница шоу «Народный ледниковый период» Валя Карнавал назвала олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую своим кумиром в фигурном катании.

«Давно была Олимпиада, Юлия Липницкая прям до слез и мурашек довела. Я помню, мы всей семьей сидели у маленького телевизора, смотрели, я говорила: «Я тоже хочу кататься на коньках». У нас не было возможности заниматься фигурным катанием, в селе, в котором я жила, не было катка», — приводит ТАСС слова Карнавал.

Также девушка поделилась впечатлениями от тренировок по фигурному катанию для участия в проекте «Народный ледниковый период».

«Только сейчас понимаю, насколько это адский труд, когда у тебя мозоли на мизинцах до костей, синяки по всему телу, когда просыпаешься утром и не можешь встать с кровати, когда тренировки каждый день по шесть часов. Когда я соглашалась, думала, что месяц пройдет, быстренько научусь кататься. Мозг понимает, что ты можешь это делать, но тело позже осознает, ты готов, но твое тело как будто не готово воспринимать. Я восхищаюсь еще больше всеми нашими фигуристками и фигуристами, они делают это настолько легко и непринужденно, а на самом деле это очень тяжело», — добавила Карнавал.

Валя Карнавал будет выступать в шоу «Народный ледниковый период» в паре с фигуристом Никитой Кацалаповым.