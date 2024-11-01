Синицина — о «Ледниковом периоде»: «Желание выиграть, конечно, есть»

Российская фигуристка Виктория Синицина прокомментировала свое участие в телевизионном шоу «Народный ледниковый период». На проекте она выступает в дуэте с актером Кириллом Чернышенко.

«Не могу сказать, что прям сразу согласилась [участвовать], потому что у нас одновременно много шоу, проектов. Все нужно успеть сделать вместе, и сделать хорошо и качественно. Я согласилась, потому что мне это очень интересно. Кирилл очень хорошо катается для человека, который никогда не катался, от нас требуют очень многое, это сложно. Очень хочется сделать так, чтобы судьи оценили, но я думаю, они понимают, что сложно сделать с первой программы. Мы все равно двигаемся вперед потихоньку в техническом плане. Желание выиграть, конечно, есть. Мы все здесь получаем удовольствие, но спортивный дух никуда не делся. Мне кажется, у Кирилла он тоже есть», — приводит слова фигуристки ТАСС.

В дуэте с Кацалаповым фигуристка выступает с 2014 года. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр (2022), чемпионами мира (2021), двукратными чемпионами Европы (2020, 2022). На командных чемпионатах мира дуэт выиграл золото (2021) и бронзу (2019).