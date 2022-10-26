Загитова показала, как ест из пластиковой тарелки на потрепанном стуле

Сегодня, 17:00
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях.
Девушка выложила снимок, как ест из пластиковой тарелки на потрепанном стуле между съемками шоу «Ледниковый период», и написала: «Перерыв».
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года.
Позднее она стала ведущей шоу «Ледниковый период». С 2022 года Загитова ведет программу вместе с другой олимпийской чемпионкой — Анной Щербаковой.