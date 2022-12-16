Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

16 декабря, 19:55

Загитова рассказала, что звонит Алексею Ягудину для консультаций при подготовке к эфирам

Иван Шитик
Корреспондент
Алексей Ягудин и Алина Загитова.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что звонит Алексею Ягудину для консультаций при подготовке к эфирам на шоу «Ледниковый период».

«Поскольку мой первый опыт ведения был связан с «Ледниковым периодом», больше всего мне помогал Алексей Константинович Ягудин, он меня вводил в курс дела, подсказывал, как справиться с волнением, подбадривал, давал очень нужные советы. Я по натуре такой человек, что люблю работать над собой, копаться в себе, своих недочетах и устранять их. Меня важно направить. А еще мне очень помогли занятия с преподавателем по речи, которая учила и продолжает учить меня правильно держаться перед камерой. Она была со мной на протяжении всех сезонов «Ледникового периода», да и в принципе всегда, когда я выступаю в роли ведущей. Если мне к чему-то нужно подготовиться, я ей звоню и прошу помочь, мы вместе вычитываем и разбираем текст», — рассказал Загитова в интервью KP.RU.

Алина Загитова победила в зрительском голосовании на лучшую телеведущую 2022 года.

Источник: https://www.kp.ru/sports/figurnoe-katanie/alina-zagitova-rasskazala-chto-zvonit-alekseyu-yagudinu-dlya-konsultaczij-pri-podgotovke-k-efiram/
Алексей Ягудин
Алина Загитова
1
0
Читайте также
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Бывшая ученица Плющенко выиграла чемпионат Израиля после смены спортивного гражданства
МИД РФ: Москва задастся вопросом о смысле зерновой сделки, если в нее не внесут коррективы
Минюст внес в реестр иноагентов главреда Wonderzine и еще четырех физлиц
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Как сменить профессию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Загитова рассказала, как помогала Щербаковой на съемочной площадке «Ледникового периода»