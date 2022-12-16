Загитова рассказала, что звонит Алексею Ягудину для консультаций при подготовке к эфирам

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что звонит Алексею Ягудину для консультаций при подготовке к эфирам на шоу «Ледниковый период».

«Поскольку мой первый опыт ведения был связан с «Ледниковым периодом», больше всего мне помогал Алексей Константинович Ягудин, он меня вводил в курс дела, подсказывал, как справиться с волнением, подбадривал, давал очень нужные советы. Я по натуре такой человек, что люблю работать над собой, копаться в себе, своих недочетах и устранять их. Меня важно направить. А еще мне очень помогли занятия с преподавателем по речи, которая учила и продолжает учить меня правильно держаться перед камерой. Она была со мной на протяжении всех сезонов «Ледникового периода», да и в принципе всегда, когда я выступаю в роли ведущей. Если мне к чему-то нужно подготовиться, я ей звоню и прошу помочь, мы вместе вычитываем и разбираем текст», — рассказал Загитова в интервью KP.RU.

Алина Загитова победила в зрительском голосовании на лучшую телеведущую 2022 года.