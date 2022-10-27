Жулин — о проекте «Ледниковый период»: «Вернулся к любимому делу, тем более сейчас, когда в спорте нас прижали»

Заслуженный тренер России Александр Жулин во время съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» поделился впечатлениями от проекта Первого канала.

— Какие ощущения от первых выпусков нового сезона «Ледникового периода»?

— Все нравится, я в восторге. Давно не был в этом проекте, несколько лет. Вернулся к любимому делу, тем более сейчас, когда в спорте нас прижали и соревнований мало. Всегда любил этот проект.

— Читал, что вы не будете следить особо за первыми этапами «Гран-при России». Следили в итоге?

— Я потом посмотрел уже. Слышал, кто хорошо прокатался, тех и смотрел.

— Можете кого-то выделить?

— Алиев понравился. Радует Камила, что набирает форму. Думаю, что она будет в отличной форме скоро.