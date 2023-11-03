Жулин: «Без понятия, будет ли шоу «Ледниковый период» или нет»

Заслуженный тренер России Александр Жулин ответил на вопрос, когда ждать нового сезона шоу «Ледниковый период».

«Без понятия. Все вопросы к Константину Львовичу Эрнсту. То есть «Ледниковый период», то его нет. Честно скажу, не знаю», — приводит Metaratings.ru.

Также он поделился мнением о том, смогла бы Елизавета Туктамышева стать ведущей «Ледникового периода».

«Почему бы и нет? У нее хорошо речь поставлена. Да, легко. Там просто много девушек — олимпийских чемпионок. Но вопрос больше в том, будет ли само шоу», — добавил тренер.

В августе 2023 года хореограф Илья Авербух сообщил о приостановке «Ледникового периода». По его словам, Константин Эрнст и дирекция Первого канала решили в этом сезоне сосредоточить свое внимание на показе спортивных событий по фигурному катанию.

Впервые шоу «Ледниковый период» было показано на Первом канале в 2007 году.