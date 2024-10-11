«Соперницами нас считаете вы». Медведева возмущена вопросами журналистов про Загитову

Женя будет вести «Ледниковый период» вместо Алины.

Двукратную чемпионку мира и призера Олимпийских игр Евгению Медведеву возмутил очередной вопрос про соперничество с Алиной Загитовой, прозвучавший на пресс-конференции хореографа Ильи Авербуха, на которой он делился своими творческими планами на зимний сезон. Ранее стало известно, что фигуристка заменила свою коллегу в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я даже, наверное, комментировать не буду. Скажу только так: соперницами нас считаете только вы. У меня был прекрасный опыт ведения шоу в 2018 году. Мне безумно понравилось в течение двух сезонов кататься. В этом сезоне из-за каких-то своих проектов, из-за подготовки к моему ледовому шоу и загруженности я не смогла кататься, к сожалению. Потому что пока я все-таки себя больше ассоциирую с фигуристкой, мне хотелось бы, конечно. Мне очень нравится работать в паре, мне очень нравится пробовать много образов. Я действительно получила просто колоссальнейшее удовольствие во время работы на «Ледниковом периоде» именно как партнерша, спасибо большое Илье. Но в этом сезоне так. Предложили — согласилась. Все», — цитирует Медведеву Sport24.

Продюсер шоу Илья Авербух тоже прокомментировал замену: «У нас что, были постоянные ведущие? Они всегда меняются. Первый сезон вели Женя Плющенко и Ира Слуцкая. У нас был сезон, когда вели Аня Щербакова и Алина Загитова. Женя Медведева его вела еще раньше. Мы никого не заменяли, эта формулировка хороша для стравливания», — отметил специалист.

К слову, Авербуху даже предложили в шутку в качестве ведущих сразу четырех спортсменов, которых часто сравнивают друг с другом. Чтобы в дуэте выступали Евгения Медведева и Алексей Ягудин, а в другой паре — Алина Загитова и Евгений Плющенко. Медведева оценила идею.

«Выбери своего бойца», — пошутила фигуристка.

Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О какой замене речь?

7 октября стартовали съемки очередного сезона легендарного шоу «Ледниковый период». Уже известны многие детали — так, в состав жюри войдут Татьяна Тарасова, Роман Костомаров, Татьяна Навка, Илья Авербух и Александр Жулин. Последние двое также станут хореографами будущих участников.

Их список, кстати, тоже примерно известен. Руководитель проекта Илья Авербух назвал имена Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Дмитрия Соловьева, Евгении Тарасовой, Владимира Морозова, Елизаветы Туктамышевой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой.

А на съемочной площадке в первый день на лед вместе с простыми участниками выходили гимнастки-художницы Дина и Арина Аверины, певица и видеоблогер Валя Карнавал вместе с конкурсантом Евровидения Алексеем Воробьевым. И этот список еще не окончательный — финальный состав раскроют позднее.

Кроме всего вышеперечисленного стали известны имена ведущих — и вот здесь крылся настоящий сюрприз. Работавшую в паре с Алексеем Ягудиным с 2020 по 2023 год Загитову заменила Медведева. Это и привело к новому витку разговоров о соперничестве, которые даже пришлось комментировать фигуристке и продюсеру.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Давнее противостояние никак не утихнет

Жесткие слова Медведевой можно понять: за шесть лет она явно устала от дуэли с Загитовой. К тому же по большей части конфликт действительно сконструирован фанатами двух фигуристок — сами они почти не высказываются друг о друге, а скорее, наоборот, стараются избегать подобных разговоров.

Однако бесполезно отрицать и саму напряженность после драматичной Олимпиады-2018, на которой Загитова победила, а Медведева стала второй, и тот факт, что за последние годы девушки многократно сталкивались в публичном поле. Замена Алины на Женю в «Ледниковом периоде» — лишь новая глава. Достаточно вспомнить Кубок «Первого канала» 2021 года, где спортсменки были капитанами команд, и тогда опять победила чемпионка Игр в Пхенчхане.

Тот Кубок завершился огненной пресс-конференцией, на которой Загитова и Медведева пытались соблюдать политес, но получалось это с трудом. Так что приход Жени вместо Алины в главное ледовое шоу страны — явно не рядовое событие.