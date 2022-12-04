Федотов красивым вальсом выводит Медведеву в лидеры. Сможет ли чемпионка мира выиграть «Ледниковый период»?

До развязки сезона осталось совсем немного.

Сезон телепроекта «Ледниковый период. Снова вместе» подходит к своему логическому завершению. И хотя уже был записан и финал шоу, имена победителей продюсеры Первого хранят в секрете. Но примерно понимать, кто входит в число лидеров, мы можем и сейчас. Приятно видеть, что в их число врывается и Евгения Медведева.

Она начала этот сезон с другим партнером — Даней Милохиным. С тик-токером со второй попытки все получалось не так энергично, как в прошлом году, а затем и вовсе Милохин решил бросить Евгению и поехал в Дубай. Благо Медведевой Илья Авербух быстро нашел нового партнера, и актер Федор Федотов на правах чемпиона выдает по истине чемпионские прокаты.

Федотов и Медведева закружились в советском вальсе

Накануне зрители увидели уже восьмой по счету выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период. Снова вместе». За это время он нас немало удивил: как по традиции резкими комментариями судей и экстравагантными номерами, так и настоящей шекспировской драмой. Внезапный отъезд Милохина и его расставание с Евгенией Медведевой выглядит настолько необычным и впечатляющим сюжетным ходом, что порой невольно задумаешься: не было ли все разыграно по чьему-то плану... К тому же и с новым партнером Медведева нашла взаимопонимание практически сразу. В прошлом сезоне Федор Федотов выиграл «Ледниковый период» вместе с Татьяной Волосожар. Теперь готов это сделать и с Евгенией. Их пара сохраняла лидерство еще перед восьмым выпуском, вернее делила первое место с двумя другими сильными парами. После номера, который они показали накануне, это лидерство самым популярным участникам удалось закрепить.

Новый выпуск личного турнира, уже четвертый (сначала напомним, соревнования шли в командном зачете и противостояли друг другу тренерские штабы Ильи Авербуха и Александра Жулина), был посвящен отечественному киноискусству. Поэтому черпать идеи для своих постановок участникам предлагалось из российских кинолент и сериалов — как современных, так и из работ прошлого. Так Иван Скобрев и Виктория Синицина решили адаптировать в условиях ледовой площадки знаменитый танец в царских покоях из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Регина Тодоренко и Александр Энберт тоже решили искать вдохновение в советском кино. Выбрали киноадаптацию романа Шолохова «Тихий Дон» и покорили как судей, так и зрителей своими проникновенными образами. На ностальгии пытались сыграть в свою очередь и Медведева с Федотовым. Они выбрали известнейший вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Чайковская прониклась до слез Елизаветой Арзамасовой

Фильм Эмиля Лотяну по мотивам повести Чехова «Драма на охоте» — один из самых лирических и романтических из этой эпохи советского кино. Он рассказывает историю яркой и всепоглощающей любви, которой не могут и не должны мешать никакие обстоятельства. Однако Федотов четко сказал, что, в отличие от предыдущего партнера Евгении, целоваться с ней на льду не будет — они выбирают другие способы покорить судей. Например, трудолюбие и полную отдачу делу. «Я ни разу не слышала от Феди, что он устал. Не знаю, как он справляется, но я стараюсь максимально его поддерживать. Федор Федотов — мой герой вообще!» — восхищается своим новым партнером Медведева. Интересный ход выдали Дарья Мороз и Максим Маринин. Они катались под музыку из «Содержанок», в которых Дарья играет одну из главных ролей. Это современный сериал, и постановка была соответствующей времени.

Татьяна Навка отметила, насколько Мороз привлекательна на льду и как здорово она передает энергетику главной героини, а также похвалила ее за выбор платья. Кстати, в этом выпуске по понятным причинам не было Татьяны Тарасовой. Известный тренер пока что не очень хорошо себя чувствует и несколько выпусков была вынуждена пропустить. Но и без нее судейский стол не пустовал. Помимо Навки за ним уселись глава тренерского совета сборной России Елена Чайковская, а среди приглашенных гостей в состав жюри на этот раз вошли режиссер Владимир Хотиненко, телеведущая Сати Спивакова, актриса Ольга Ломоносова. Чайковской, которая сейчас претендует на позиции в ФФККР недавно ушедшего от нас Александра Горшкова, больше всего понравились Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. «Фантастическое катание, до мурашек, — похвалила она актрису. — Лиза, вам надо было заниматься фигурным катанием, вы бы точно были олимпийской чемпионкой».

Арзамасова и Кацалапов выдали прокат под своеобразный арт-хаус. Они танцевали под музыку из «Эйфории» Ивана Вырыпаева. Валерия Ланская и Роман Костомаров, в свою очередь, весь номер искали золото, будто герои культовой ленты Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России». Великая музыка из фильма — на месте, как и искрометные шутки. Вячеслав Чепурченко решил показать на льду зрителям и судьям персонаж Куравлева из фильма «Не может быть!». Татьяна Волосожар была его предполагаемой невестой, хотя ее и было трудно распознать «без шляпки и пальто». Недочеты в выборе костюмов отметили судьи. Елена Ильиных и Егор Бероев напомнили зрителям о чудесной картине «Звезда пленительного счастья». «Ребята, вы дико крутые! — восхитилась Ольга Ломоносова. — Когда Елена закрыла лицо, а потом открыла, в этом было столько чистоты!»

Башаров впечатлил Хотиненко, с которым работал в фильме «72 метра»

Марат Башаров и Оксана Домнина выступали под музыку из фильма «72 метра» и покорили жюри. У них 12 баллов и общие 48 — так же как у Арзамасовой с Кацалаповым и Медведевой с Федотовым, но по ощущениям именно их номер больше всего оценили судьи, и если бы они могли поставить оценки выше, то обязательно бы это сделали. Башаров отметил, что посвящает этот номер российским подводникам, и поблагодарил режиссера Хотиненко за роль в этом проекте. Именно с Владимиром Марат и работал в этом кино. Повторимся, высшие оценки у трех пар, они и делят между собой первое место. Эти дуэты уже четыре номера подряд выдают прокаты с идеальным, по мнению судей, качеством. По крайней мере, никто усомниться в них не решается — от всех по 12 баллов, и в итоге у них у всех по 48 очков.

Дальше следом за ними идут Дарья Мороз и Максим Маринин, Елена Ильиных и Егор Бероев, а также Виктория Синицина и Иван Скобрев. Они все делят места с четвертого по шестое и отстают от лидеров на 10 сотых. Следом за ними Валерия Ланская и Роман Костомаров, еще чуть дальше расположились Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, а также Татьяна Тотьмянина с Иваном Колесниковым. В группе из явно отстающих — Регина Тодоренко с Александром Энбертом, Алла Михеева с Иваном Букиным и Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Последние номера им не удавались, и отыграть отставание после этого выпуска им также не удалось.