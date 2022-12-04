Федотов красивым вальсом выводит Медведеву в лидеры. Сможет ли чемпионка мира выиграть «Ледниковый период»?

Сезон телепроекта «Ледниковый период. Снова вместе» подходит к своему логическому завершению. И хотя уже был записан и финал шоу, имена победителей продюсеры Первого хранят в секрете. Но примерно понимать, кто входит в число лидеров, мы можем и сейчас. Приятно видеть, что в их число врывается и Евгения Медведева.
Она начала этот сезон с другим партнером — Даней Милохиным. С тик-токером со второй попытки все получалось не так энергично, как в прошлом году, а затем и вовсе Милохин решил бросить Евгению и поехал в Дубай. Благо Медведевой Илья Авербух быстро нашел нового партнера, и актер Федор Федотов на правах чемпиона выдает по истине чемпионские прокаты.
Накануне зрители увидели уже восьмой по счету выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период. Снова вместе». За это время он нас немало удивил: как по традиции резкими комментариями судей и экстравагантными номерами, так и настоящей шекспировской драмой. Внезапный отъезд Милохина и его расставание с Евгенией Медведевой выглядит настолько необычным и впечатляющим сюжетным ходом, что порой невольно задумаешься: не было ли все разыграно по чьему-то плану... К тому же и с новым партнером Медведева нашла взаимопонимание практически сразу. В прошлом сезоне Федор Федотов выиграл «Ледниковый период» вместе с Татьяной Волосожар. Теперь готов это сделать и с Евгенией. Их пара сохраняла лидерство еще перед восьмым выпуском, вернее делила первое место с двумя другими сильными парами. После номера, который они показали накануне, это лидерство самым популярным участникам удалось закрепить.
Новый выпуск личного турнира, уже четвертый (сначала напомним, соревнования шли в командном зачете и противостояли друг другу тренерские штабы Ильи Авербуха и Александра Жулина), был посвящен отечественному киноискусству. Поэтому черпать идеи для своих постановок участникам предлагалось из российских кинолент и сериалов — как современных, так и из работ прошлого. Так Иван Скобрев и Виктория Синицина решили адаптировать в условиях ледовой площадки знаменитый танец в царских покоях из комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Регина Тодоренко и Александр Энберт тоже решили искать вдохновение в советском кино. Выбрали киноадаптацию романа Шолохова «Тихий Дон» и покорили как судей, так и зрителей своими проникновенными образами. На ностальгии пытались сыграть в свою очередь и Медведева с Федотовым. Они выбрали известнейший вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Фильм Эмиля Лотяну по мотивам повести Чехова «Драма на охоте» — один из самых лирических и романтических из этой эпохи советского кино. Он рассказывает историю яркой и всепоглощающей любви, которой не могут и не должны мешать никакие обстоятельства. Однако Федотов четко сказал, что, в отличие от предыдущего партнера Евгении, целоваться с ней на льду не будет — они выбирают другие способы покорить судей. Например, трудолюбие и полную отдачу делу. «Я ни разу не слышала от Феди, что он устал. Не знаю, как он справляется, но я стараюсь максимально его поддерживать. Федор Федотов — мой герой вообще!» — восхищается своим новым партнером Медведева. Интересный ход выдали Дарья Мороз и Максим Маринин. Они катались под музыку из «Содержанок», в которых Дарья играет одну из главных ролей. Это современный сериал, и постановка была соответствующей времени.
Татьяна Навка отметила, насколько Мороз привлекательна на льду и как здорово она передает энергетику главной героини, а также похвалила ее за выбор платья. Кстати, в этом выпуске по понятным причинам не было Татьяны Тарасовой. Известный тренер пока что не очень хорошо себя чувствует и несколько выпусков была вынуждена пропустить. Но и без нее судейский стол не пустовал. Помимо Навки за ним уселись глава тренерского совета сборной России Елена Чайковская, а среди приглашенных гостей в состав жюри на этот раз вошли режиссер Владимир Хотиненко, телеведущая Сати Спивакова, актриса Ольга Ломоносова. Чайковской, которая сейчас претендует на позиции в ФФККР недавно ушедшего от нас Александра Горшкова, больше всего понравились Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. «Фантастическое катание, до мурашек, — похвалила она актрису. — Лиза, вам надо было заниматься фигурным катанием, вы бы точно были олимпийской чемпионкой».
Арзамасова и Кацалапов выдали прокат под своеобразный арт-хаус. Они танцевали под музыку из «Эйфории» Ивана Вырыпаева. Валерия Ланская и Роман Костомаров, в свою очередь, весь номер искали золото, будто герои культовой ленты Эльдара Рязанова «Приключения итальянцев в России». Великая музыка из фильма — на месте, как и искрометные шутки. Вячеслав Чепурченко решил показать на льду зрителям и судьям персонаж Куравлева из фильма «Не может быть!». Татьяна Волосожар была его предполагаемой невестой, хотя ее и было трудно распознать «без шляпки и пальто». Недочеты в выборе костюмов отметили судьи. Елена Ильиных и Егор Бероев напомнили зрителям о чудесной картине «Звезда пленительного счастья». «Ребята, вы дико крутые! — восхитилась Ольга Ломоносова. — Когда Елена закрыла лицо, а потом открыла, в этом было столько чистоты!»
Марат Башаров и Оксана Домнина выступали под музыку из фильма «72 метра» и покорили жюри. У них 12 баллов и общие 48 — так же как у Арзамасовой с Кацалаповым и Медведевой с Федотовым, но по ощущениям именно их номер больше всего оценили судьи, и если бы они могли поставить оценки выше, то обязательно бы это сделали. Башаров отметил, что посвящает этот номер российским подводникам, и поблагодарил режиссера Хотиненко за роль в этом проекте. Именно с Владимиром Марат и работал в этом кино. Повторимся, высшие оценки у трех пар, они и делят между собой первое место. Эти дуэты уже четыре номера подряд выдают прокаты с идеальным, по мнению судей, качеством. По крайней мере, никто усомниться в них не решается — от всех по 12 баллов, и в итоге у них у всех по 48 очков.
Дальше следом за ними идут Дарья Мороз и Максим Маринин, Елена Ильиных и Егор Бероев, а также Виктория Синицина и Иван Скобрев. Они все делят места с четвертого по шестое и отстают от лидеров на 10 сотых. Следом за ними Валерия Ланская и Роман Костомаров, еще чуть дальше расположились Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко, а также Татьяна Тотьмянина с Иваном Колесниковым. В группе из явно отстающих — Регина Тодоренко с Александром Энбертом, Алла Михеева с Иваном Букиным и Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. Последние номера им не удавались, и отыграть отставание после этого выпуска им также не удалось.