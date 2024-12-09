Такси Волосожар, ливень над Авериной и Ягудин с березой: новые образы «Ледникового периода»

Фотокорреспондент «СЭ» побывал на съемочной площадке шоу Первого канала.
Популярное шоу «Ледниковый период» скоро вновь стартует в эфире Первого канала. В Лужниках полным ходом идет запись новых выпусков программы. Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров понаблюдал за съемочным процессом очередной серии.
В новом сезоне в проекте участвуют известные гимнастки сестры Дина и Арина Аверины. Знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер заняла место в жюри рядом с Татьяной Тарасовой и строго оценивала выступление своих воспитанниц на льду.
Арина Аверина и двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Владимир Морозов показали номер под музыку из фильма «Викинг».
В финале выступления на звездную пару с крыши ледовой арены обрушился настоящий дождь.
Дина Аверина и олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Соловьев показали сложные хореографические элементы под знаменитый вальс композитора Исаака Шварца из кинофильма «Звезда пленительного счастья».
В новом сезоне «Ледниковый период» стал народным. Со звездными фигуристами катаются не только селебрити, но и простые любители этого замечательного вида спорта, прошедшие строгий отбор. Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар уже плавала на льду проекта в лодке с автослесарем Борисом Крестиным. В новом выпуске программы пара показала номер под песню «Нежность» из фильма Татьяны Лиозновой «Три тополя» на Плющихе».
О том, как будет воспринято членами жюри появление автомобиля на льду, очень переживал режиссер-постановщик программы Илья Авербух.
Эмоциональным получилось выступление Аделины Сотниковой и Григория Сперанского.
Олимпийская чемпионка Сочи в одиночном катании исполнила в номере мужскую роль. Понять, какую, легко — достаточно взглянуть на фото фигуристки в образе персонажа из советского кинофильма для детей.
Новой версией шолоховского «Тихого Дона» растопили лед проекта Валя Карнавал и Никита Кацалапов.
После номера в образах Григория Мелехова и Аксиньи пара получила поздравления от ведущей программы Евгении Медведевой.
Ангелина Стречина вместе с Александром Энбертом исполнила номер на музыку из кинофильма «Любовь Советского Союза», в котором актриса исполняет главную роль.
Русская классика легла в основу либретто выступления пары Татьяна Тотьмянина — Саша T-KILLAN.
За «Евгением Онегиным» и «Татьяной Лариной» внимательно следил из кресла члена жюри Роман Костомаров.
Кристина Сухобрусова и Максим Шабалин отправили зрителей на бал сказочных героев «Последнего богатыря».
Фигурист Максим Ковтун впервые стал участником проекта. С каждым новым выпуском программы бывший одиночник постигает мастерство парного катания вместе с актрисой Азизой Минекаевой.
Еще один дебютант проекта — Елизавета Туктамышева. Зрители, члены жюри и ведущие программы всегда восторженно приветствуют выступление Императрицы в паре с Артуром Сопельником.
Виктория Синицына и Кирилл Чернышенко не оставили равнодушным зал эмоциональным номером «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова.
Алексей Ягудин вновь был бесподобен во время выступления со своей партнершей по проекту — 65-летней учительницей Натальей Саблиной. Танцевальный дуэт всегда тепло встречают зрители. На этой раз на фоне русских березок пара заработала бурные аплодисменты с программой на тему картины Василия Шукшина «Калина красная».