Такси Волосожар, ливень над Авериной и Ягудин с березой: новые образы «Ледникового периода»

Фотокорреспондент «СЭ» побывал на съемочной площадке шоу Первого канала.

Популярное шоу «Ледниковый период» скоро вновь стартует в эфире Первого канала. В Лужниках полным ходом идет запись новых выпусков программы. Фотокорреспондент «СЭ» Александр Федоров понаблюдал за съемочным процессом очередной серии.

В новом сезоне в проекте участвуют известные гимнастки сестры Дина и Арина Аверины. Знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Винер заняла место в жюри рядом с Татьяной Тарасовой и строго оценивала выступление своих воспитанниц на льду.

Арина Аверина и двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Владимир Морозов показали номер под музыку из фильма «Викинг».

В финале выступления на звездную пару с крыши ледовой арены обрушился настоящий дождь.

Дина Аверина и олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Соловьев показали сложные хореографические элементы под знаменитый вальс композитора Исаака Шварца из кинофильма «Звезда пленительного счастья».

В новом сезоне «Ледниковый период» стал народным. Со звездными фигуристами катаются не только селебрити, но и простые любители этого замечательного вида спорта, прошедшие строгий отбор. Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар уже плавала на льду проекта в лодке с автослесарем Борисом Крестиным. В новом выпуске программы пара показала номер под песню «Нежность» из фильма Татьяны Лиозновой «Три тополя» на Плющихе».

О том, как будет воспринято членами жюри появление автомобиля на льду, очень переживал режиссер-постановщик программы Илья Авербух.