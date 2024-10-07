Шоу «Ледниковый период» возвращается. Новой ведущей будет Медведева, а на коньки встанут сестры Аверины

Подробности с первого съемочного дня.

7 октября — первый съемочный день нового сезона «Ледникового периода». Шоу возвращается в эфир «Первого канала» после паузы — выпуски не выходили с января 2022 года.

Кто будет вести шоу

Одним из двух ведущих шоу остался олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который впервые выступил в этом амплуа на «Ледниковом периоде» больше 10 лет назад. В паре с ним будет работать обладательница двух серебряных медалей Игр-2018 Евгения Медведева. Фигуристы уже вели вместе «Ледниковый период. Дети» в 2018-м. Планируется, что дуэт будет вести все выпуски.

Продюсер шоу Илья Авербух рассказал, почему Медведеву не рассматривали в качестве участницы. «Женя в этом сезоне не в роли участницы, потому что у нее большая занятость, свое юбилейное шоу. Впереди еще много работы, поэтому мы поняли, что она не сможет участвовать как фигуристка», — поделился Авербух. Евгения заменила в роли ведущей Алину Загитову, которой не будет даже в качестве фигуристки.

Известен и состав жюри — Татьяна Тарасова, Роман Костомаров, Татьяна Навка, Илья Авербух и Александр Жулин. Авербух и Жулин в дальнейшем, вероятно, перейдут на позицию хореографов.

Алексей Ягудин и Евгения Медведева. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Какие фигуристы и селебрити примут участие

Также Авербух назвал список фигуристов, которые примут участие в новом сезоне «Ледникового периода» — Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Дмитрий Соловьев, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова, которая будет подводиться к шоу после повреждения. Также возможно участие Камилы Валиевой — по словам Авербуха, ей сделали предложение и ждут ответа. По поводу участия Александры Трусовой-Игнатовой Авербух высказался так: «Саша объявила о возвращении в спорт, пусть набирает форму. От спорта ее никто не отвлекал».

«На 99 процентов Анна (Щербакова. — Прим. «СЭ») будет в «Ледниковом», — рассказал Авербух. — Анечка пропустила большое количество времени из-за травмы, но она сейчас тренируется, ее вхождение в проект будет очень важным и очень аккуратным».

Традиционно, помимо спортсменов, в шоу участвуют селебрити. В новом сезоне, по информации Sport24, в их числе будут блогер Валя Карнавал, гимнастки Дина и Арина Аверины, актриса Ангелина Стречина, музыканты T-Killah и Ярослав Сумишевский, а также актер Артур Сопельник. Всего ожидается 14 пар.

Роман Костомаров, Татьяна Тарасова и Татьяна Навка на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период». Фото Global Look Press

В шоу добавили обычных людей

Также вместе с селебрити и профессиональными фигуристами в шоу выступят любители. «Первый канал» объявил кастинг, на который пришло более 600 заявок — до отбора дошли примерно 50 человек. В прошлом году Авербух организовывал шоу «Народный Ледниковый», где также участвовали обычные люди — четверо мужчин и шесть женщин.

Дата выхода в эфир первого выпуска нового сезона пока не объявлена. Не исключено, что премьера состоится в ноябре.