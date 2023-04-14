Американцы Книрим и Фрейзер выиграли короткую программу на командном чемпионате мира

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на командном чемпионате мира.

Спортсмены получили за свой прокат 82,25 балла. Второе место заняли японцы Рику Миура и Рюичи Кихара, набравшие 80,47 балла. Третьими стали представители Канады Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам — 70,20 балла.

Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).

Командный чемпионат мира-2023

Токио, Япония

Пары. Короткая программа

1. Алекса Книрим / Брэндон Фрейзер (США) — 82,25 балла

2. Рику Миура / Рюити Кихара (Япония) — 80,47

3. Дина Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада) — 70,20

4. Сара Конти / Никколо Мачи (Италия) — 69,84

5. Камилла Ковалев / Павел Ковалев (Франция) — 63,60

6. Хе Джин Чо / Стивен Эдкок (Южная Корея) — 60,55