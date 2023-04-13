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Сегодня, 15:02

Американский фигурист Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира

Виктория Кравченко
Илья Мальнин.
Фото Reuters
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Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира. Спортсмен набрал 105,90 балла. Кореец Чха Джунхван стал вторым, набрав 101,33 балла. На третьем месте — француз Кевин Аймо (100,58).

Командный чемпионат мира-2023

Токио, Япония

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) — 105,90

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 101,33

3. Кевин Аймо (Франция) — 100,58

4. Джейсон Браун (США) — 95,61

5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 92,82

6. Даниэль Грассль (Италия) — 89,81

7. Казуки Томоно (Япония) — 89,36

8. Маттео Риццо (Италия) — 88,01

9. Киган Мессинг (Канада) — 79,75

10. Ли Си Хен (Южная Корея) — 77,24

11. Шун Сато (Япония) — 76,45

12. Стивен Гоголев (Канада) — 49,78

Илья Малинин
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