Американский фигурист Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира

Сегодня, 15:02
Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира. Спортсмен набрал 105,90 балла. Кореец Чха Джунхван стал вторым, набрав 101,33 балла. На третьем месте — француз Кевин Аймо (100,58).
Командный чемпионат мира-2023
Токио, Япония
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) — 105,90
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 101,33
3. Кевин Аймо (Франция) — 100,58
4. Джейсон Браун (США) — 95,61
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 92,82
6. Даниэль Грассль (Италия) — 89,81
7. Казуки Томоно (Япония) — 89,36
8. Маттео Риццо (Италия) — 88,01
9. Киган Мессинг (Канада) — 79,75
10. Ли Си Хен (Южная Корея) — 77,24
11. Шун Сато (Япония) — 76,45
12. Стивен Гоголев (Канада) — 49,78