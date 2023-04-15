Сегодня, 12:49
Южнокорейский фигурист Чха Джунхван выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира.
Спортсмен набрал за свой прокат 187,82 балла. Вторым стал итальянец Маттео Риццо, набравший 187,35 балла. Третье место занял представитель США Джейсон Браун — 183,43.
Командный чемпионат мира-2023
Токио, Япония
Мужчины
Произвольная программа
1. Чха Джунхван (Южная Корея) — 187,82
2. Маттео Риццо (Италия) — 187,35
3. Джейсон Браун (США) — 183,43
4. Кевин Аймо (Франция) — 178,85
5. Илья Малинин (США) — 173,64
6. Даниэль Грассль (Италия) — 173,53
7. Киган Мессинг (Канада) — 172,99
8. Шун Сато (Япония) — 164,86
9. Казуки Томоно (Япония) — 164,55
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 154,60
11. Стивен Гоголев (Канада) — 125,17
12. Ли Си Хен (Южная Корея) — 124,82