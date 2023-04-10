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Командный чемпионат мира

Сегодня, 11:46

Фигурист Сема Уно пропустит командный чемпионат мира

Мария Гусева
Сема Уно.
Фото Global Look Press
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Японский фигурист Сема Уно не выступит на командном чемпионате мира, сообщается на сайте Федерации конькобежного спорта Японии.

У 25-летнего спортсмена диагностировано повреждение связок и хряща правой лодыжки. Сообщается, что его лечение и восстановление займет не менее двух недель.

В составе сборной Японии его заменит призер этапов серии «Гран-при» Сюн Сато. Командный чемпионат мира пройдет с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).

Уно — серебряный (2018) и двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2022), двукратный чемпион мира (2022, 2023) и обладатель двух серебряных наград мировых первенств (2017, 2018). В составе сборной Японии спортсмен завоевал полный комплект наград командных чемпионатов мира.

Фигурное катание
Шома Уно
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