Фигуристы Чок и Бейтс установили новый мировой рекорд в произвольном танце

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, установили новые мировые рекорды в произвольном танце, а также по сумме двух программ.

За произвольный танец на командном чемпионате мира спортсмены набрали 138,41 балла. Сумма баллов фигуристов составила 232,32.

Предыдущие мировые рекорды принадлежали французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону — 137,09 и 229,82 балла соответственно.

Второе место в произвольном танце на командном ЧМ заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 132,3. Третьими стали канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье — 128,48 балла.

Вчера, 13 апреля, Чок и Бейтс установили новый мировой рекорд в ритм-танце.

30-летняя Чок и 34-летний Бейтс в 2022 году стали серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях. Спортсмены дважды выигрывали командный чемпионат мира, также в их активе серебряная и две бронзовые медали мировых первенств.

Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).