Фигуристы Чок и Бейтс установили новый мировой рекорд в ритм-танце

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, установили новый мировой рекорд в ритм-танце.

За прокат на командном чемпионате мира спортсмены набрали 93,91 балла. Предыдущее достижение принадлежало французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (93,73 балла).

Вторыми на командном чемпионате мира после ритм-танца идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 90,90 балла. Третье место занимают Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады — 88,37 балла.

30-летняя Чок и 34-летний Бейтс в 2022 году стали серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях. Спортсмены дважды выигрывали командный чемпионат мира, также в их активе серебряная и две бронзовые медали мировых первенств.

Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).