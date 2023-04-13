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Командный чемпионат мира

Сегодня, 11:58

Фигуристы Чок и Бейтс установили новый мировой рекорд в ритм-танце

Мария Гусева
Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Фото Reuters
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Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, выступающие в танцах на льду, установили новый мировой рекорд в ритм-танце.

За прокат на командном чемпионате мира спортсмены набрали 93,91 балла. Предыдущее достижение принадлежало французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону (93,73 балла).

Вторыми на командном чемпионате мира после ритм-танца идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, набравшие 90,90 балла. Третье место занимают Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады — 88,37 балла.

30-летняя Чок и 34-летний Бейтс в 2022 году стали серебряными призерами Олимпийских игр в командных соревнованиях. Спортсмены дважды выигрывали командный чемпионат мира, также в их активе серебряная и две бронзовые медали мировых первенств.

Командный чемпионат мира проходит с 13 по 16 апреля в Токио (Япония).

Фигурное катание
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