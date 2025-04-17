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Командный чемпионат мира

17 апреля, 11:00

Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание соревнований

Командный ЧМ по фигурному катанию пройдет в Токио с 17 по 20 апреля
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года пройдет в Токио (Япония) с 17 по 20 апреля. В рамках общего зачета по две программы представят мужчины, женщины, спортивные пары и дуэты в танцах на льду. В заключительный день соревнований по традиции состоятся показательные выступления лучших участников турнира.

Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию 2025

17 апреля, четверг

11.00 — Танцы на льду, ритм-танец

12.20 — Мужчины, короткая программа

14.20 — Женщины, короткая программа

18 апреля, пятница

11.00 — Пары, короткая программа

12.25 — Танцы на льду, произвольный танец

14.00 — Мужчины, произвольная программа

19 апреля, суббота

12.30 — Пары, произвольная программа

14.00 — Женщины, произвольная программа

20 апреля, воскресенье

08.00 — Показательные выступления

Время начала — московское.

В прямом эфире командный чемпионат мира показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляции доступны по подписке на стриминговый ресурс.

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