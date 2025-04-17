Командный чемпионат мира по фигурному катанию: расписание соревнований

17 апреля, 11:00
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2025 года пройдет в Токио (Япония) с 17 по 20 апреля. В рамках общего зачета по две программы представят мужчины, женщины, спортивные пары и дуэты в танцах на льду. В заключительный день соревнований по традиции состоятся показательные выступления лучших участников турнира.
17 апреля, четверг
11.00 — Танцы на льду, ритм-танец
12.20 — Мужчины, короткая программа
14.20 — Женщины, короткая программа
18 апреля, пятница
11.00 — Пары, короткая программа
12.25 — Танцы на льду, произвольный танец
14.00 — Мужчины, произвольная программа
19 апреля, суббота
12.30 — Пары, произвольная программа
14.00 — Женщины, произвольная программа
20 апреля, воскресенье
08.00 — Показательные выступления
Время начала — московское.
В прямом эфире командный чемпионат мира показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляции доступны по подписке на стриминговый ресурс.