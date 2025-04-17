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Командный чемпионат мира

17 апреля, 12:28

Дэвис и Смолкин заняли предпоследнее место в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио

Сергей Ярошенко
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли предпоследнее, 5-е место в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио (Япония).

Фигуристы, которые ранее выступали за сборную России, получили 76,47 балла и заработали для сборной Грузии 8 баллов.

На первом месте расположились представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с 91,25 балла. Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 87,15 балла. Тройку замкнули представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84, 58 балла).

Турнир в Японии продлится до 20 апреля.

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Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
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