Дэвис и Смолкин заняли предпоследнее место в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио

17 апреля, 12:28
Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли предпоследнее, 5-е место в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио (Япония).
Фигуристы, которые ранее выступали за сборную России, получили 76,47 балла и заработали для сборной Грузии 8 баллов.
На первом месте расположились представители США Мэдисон Чок и Эван Бэйтс с 91,25 балла. Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 87,15 балла. Тройку замкнули представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84, 58 балла).
Турнир в Японии продлится до 20 апреля.