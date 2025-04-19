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Командный чемпионат мира

Сегодня, 16:23

Сборная США в шестой раз в истории выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию

Фигурист сборной США Илья Малинин.
Фото AFP
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Сборная США стала победителем командного чемпионата мира по фигурному катанию-2025.

В составе команды выступили одиночники Джейсон Браун и Илья Малинин, одиночницы Эмбер Гленн и Алиса Лю, спортивная пара Алиса Ефимова/Миша Митрофанов и танцевальная пара Мэдисон Чок/Эван Бейтс.

По итогам всех выступлений американская команда набрала 126 очков. Второе место заняла сборная Японии, у которой 110 очков. На третьей строчке — Франция с 86 очками.

Сборная США в шестой раз в истории выиграла командный чемпионат мира.

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Сборная США по фигурному катанию
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