Сегодня, 12:54
Сборная США выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Токио (Япония).
Американские фигуристы за восемь видов программ набрали 120 баллов. Вторыми стали фигуристы из Южной Кореи с результатом 95 баллов. Третье место заняла сборная Японии — 94 балла.
В турнире принимали участие сборные США, Японии, Южной Кореи, Канады, Италии и Франции.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года.
Командный чемпионат мира-2023
Токио, Япония
Общий зачет
1. США — 120
2. Южная Корея — 95
3. Япония — 94
4. Италия — 83
5. Франция — 80
6. Канада — 68