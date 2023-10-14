1-й этап Гран-при России «Край Курая»: состав участниц среди женщин

Ученица Тутберидзе Петросян выступит на 1-м этапе Гран-при в Уфе

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Край Курая» спорта пройдет 14 и 15 октября. Соревнования будут проходить в Уфе. 14 октября женщины выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными. Всего в турнире примет участие 12 фигуристок.

На 1-м этапе Гран-при не выступят Майя Хромых и Анастасия Зинина, которые снялись по медицинским показаниям.

Участницы женского турнира на 1-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Виктория Сафонова (Белоруссия)

2. Елизавета Куликова

3. Софья Важнова

4. Рената Губашева

5. Мария Талалайкина

6. Анастасия Молчанова

Вторая разминка

7. София Захарова

8. Маргарита Ковалева

9. Анастасия Хахыртдинова

10. Анна Фролова

11. Аделия Петросян

12. Вероника Малышева

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции