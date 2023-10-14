Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 08:00

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: состав участниц среди женщин

Ученица Тутберидзе Петросян выступит на 1-м этапе Гран-при в Уфе
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Аделия Петросян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Край Курая» спорта пройдет 14 и 15 октября. Соревнования будут проходить в Уфе. 14 октября женщины выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными. Всего в турнире примет участие 12 фигуристок.

На 1-м этапе Гран-при не выступят Майя Хромых и Анастасия Зинина, которые снялись по медицинским показаниям.

Участницы женского турнира на 1-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Виктория Сафонова (Белоруссия)

2. Елизавета Куликова

3. Софья Важнова

4. Рената Губашева

5. Мария Талалайкина

6. Анастасия Молчанова

Вторая разминка

7. София Захарова

8. Маргарита Ковалева

9. Анастасия Хахыртдинова

10. Анна Фролова

11. Аделия Петросян

12. Вероника Малышева

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции

Фигурное катание
Аделия Петросян
0
Читайте также
В ООН заявили об отсутствии у большинства жителей Газы доступа к чистой воде
В МИД заявили о заблуждениях США в способности давить на РФ без вреда себе
США сообщили о прибытии своих истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Твиззлы, датчики и движ. Как тренируются танцоры Елены Соколовой
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции