1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции

Сегодня, 06:00
Первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Край Курая» в категории Мастеров спорта пройдет 14 и 15 октября. Соревнования будут проходить в Уфе. 14 октября фигуристы выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными.
В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.
Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также танцы на льду.
Мужчины, короткая программа -13:00
Женщины, короткая программа -14:45
Танцы на льду, ритм-танец -16:30
Мужчины, произвольная программа -12:30
Женщины, произвольная программа — 14:30
Танцы на льду, произвольный танец -16:30
Время начала соревнований — московское.