1-й этап Гран-при «Край Курая»: смотреть короткую программу мужчин

Мужчины выступят с короткими программами на 1-м этапе серии Гран-при России «Край Курая» в субботу, 14 октября. Начало — 13:00 по московскому времени.

Следить за прокатами фигуристов можно с помощью прямой трансляции на сайте Первого канала, а также с помощью онлайн-платформы Okko Sport.

На лед выйдут действующий чемпион России Евгений Семененко, серебряный призер чемпионата России-2021 Макар Игнатов, участник Олимпийских игр-2022 Андрей Мозалев, чемпион Санкт-Петербурга-2023 Глеб Лутфуллин и другие.

Порядок выхода на лед мужчин в короткой программе:

Первая разминка

1. Владислав Дворников

2. Роман Кудлаев

3. Роман Савосин

4. Дамир Черипка

5. Даниил Постарнаков

6. Владимир Ощепков

Вторая разминка

7. Иван Соболев

8. Андрей Мухортов

9. Макар Игнатов

10. Андрей Мозалев

11. Глеб Лутфуллин

12. Евгений Семененко

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции