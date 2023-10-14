1-й этап Гран-при России «Край Курая»: все участники турнира

Первый этап Гран-при России по фигурному катанию «Край Курая» спорта пройдет 14 и 15 октября в Уфе. Соревнования будут проходить в трех дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, а также танцы на льду. 14 октября участники выступят с короткими программами, а 15 октября — с произвольными.

Участники 1-го этапа Гран-при России

Женщины

1. Виктория Сафонова (Белоруссия)

2. Елизавета Куликова

3. Софья Важнова

4. Рената Губашева

5. Мария Талалайкина

6. Анастасия Молчанова

7. София Захарова

8. Маргарита Ковалева

9. Анастасия Хахыртдинова

10. Анна Фролова

11. Аделия Петросян

12. Вероника Малышева

Мужчины

1. Владислав Дворников

2. Роман Кудлаев

3. Роман Савосин

4. Дамир Черипка

5. Даниил Постарнаков

6. Владимир Ощепков

7. Иван Соболев

8. Андрей Мухортов

9. Макар Игнатов

10. Андрей Мозалев

11. Глеб Лутфуллин

12. Евгений Семененко

Танцы на льду

1. Екатерина Андреева — Дмитрий Блинов (Белоруссия)

2. Яна Трубинова — Владислав Шевнин

3. София Качушкина — Марк Волков

4. Елизавета Кириллова — Илья Карпов

5. Алиса Крайнюкова — Семен Нетсев

6. Ксения Краусова — Даниил Корочкин

7. Александра Прокопец — Александр Васькович

8. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин

9. Ирина Хавронина — Девид Нарижный

10. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин

В полном объеме турнир покажут сайт Первого канала и онлайн-кинотеатр Okko в разделе Спорт.

1-й этап Гран-при России «Край Курая»: расписание и трансляции