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Фигурное катание

Сегодня, 21:02

Арсений Федотов: «Мечтаю выиграть Олимпиаду, даже несколько»

Алина Савинова
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13-летний Арсений Федотов рассказал о своей мечте в фигурном катании.

— Успеваешь учиться с такой загрузкой?

— Учителя идут навстречу, не всегда все успеваю, но всегда по возможности делаю все уроки. Всем спасибо за помощь! Мой любимый предмет — алгебра. Она мне хорошо дается, — приводит Sport24 слова Федотова.

— Какая у тебя мечта в фигурном катании?

— Выиграть как можно больше всего! В том числе и Олимпиаду, даже несколько. Надеюсь, смогу поехать на Игры.

Федотов стал победителем первенства России по фигурному катанию среди юниоров в 2023 году. Он тренируется в группе российского тренера Этери Тутберидзе.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-16-13-letniy-figurist-fedotov-mechtayu-vyigrat-olimpiadu-dazhe-neskolko
Фигурное катание
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