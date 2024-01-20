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Фигурное катание

Сегодня, 17:07

14-летний Федотов выиграл личный турнир на чемпионате России по прыжкам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Арсений Федотов стал победителем личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам.

В финале 14-летний фигурист набрал 71,75 балла. Он обошел 19-летнего Ивана Попова (66,61) и 15-летнего Льва Лазарева (52,25).

В финале фигуристы должны были исполнить два сольных прыжка, один каскад или одну комбинацию из не более двух прыжков, один каскад или одну комбинацию из не более пяти прыжков. Сольный прыжок и первый прыжок в одном из каскадов или комбинации должны быть различными прыжками. Для исполнения каждого элемента давалось не более двух попыток и 2 минуты.

Чемпионат России по прыжкам

Мужчины. Личный турнир. Финал

1. Арсений Федотов — 71,75

2. Иван Попов — 66,61

3. Лев Лазарев — 52,25

Петр Гуменник, Аделия Петросян, Арсений Федотов. Чемпионат России по прыжкам: кто выиграет личные турниры? Онлайн-трансляция
Фигурное катание
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