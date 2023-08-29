16-летнюю фигуристку Горбачеву доставили в Следственный комитет

Фигуристка Алина Горбачева доставлена в подразделение Следственного комитета по Москве.

«При участии законного представителя и психолога следователи приступили к проведению с ней следственных действий», — сказано в Telegram-канале столичного СК.

Вечером 29 августа прокуратура Москвы сообщила, что местонахождение фигуристки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. Отмечается, что в настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент