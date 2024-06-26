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Фигурное катание

Сегодня, 19:45

18-летний Кутовой — о карьере фигуриста: «Перестал находить смысл в ежедневном непростом труде»

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Российский фигурист Андрей Кутовой в своем Telegram-канале сообщил о том, что приостановливает спортивную карьеру. 18-летний спортсмен объяснил свое решение отсутствием мотивации.

«Я перестал находить смысл в ежедневном непростом труде, мое состояние стало ухудшаться. Я понимаю, у меня есть потенциал, который я не успел реализовать. Но в данный момент я остро нуждаюсь в реабилитации здоровья. Если продолжать, как раньше, это может привести к страшным последствиям», — написал спортсмен.

Кутовой становился вторым на чемпионате России среди юниоров, а также неоднократно завоевывал медали юниорского Гран-при.

Фигурное катание
Андрей Кутовой
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