Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:40

27 жертв авиакатастрофы в Вашингтоне из сообщества фигурного катания: полный список

Отдел спорта «СЭ»
Место крушения самолета недалеко от Вашингтона (США).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Стали известны имена 27 жертв из сообщества фигурного катания, погибших в авиакатастрофе близ Вашингтона (США).

1. Евгения Шишкова, 52 года, русская фигуристка и тренер, клуб Бостона

2. Вадим Наумов, 55 лет, русский фигурист и тренер, клуб Бостона

3. Джинна Хан, 13 лет, американская фигуристка китайского происхождения, клуб Бостона

4. Цзинь Хан, 49 лет, мать Джинны Хан

5. Спенсер Лейн, 16 лет, американский фигурист, клуб Бостона

6. Кристин Конрад Лейн, 49 лет, мать Спенсера Лейна

7. Александр Кирсанов, 46 лет, русско-азербайджанский фигурист и тренер, университет Делавэра

8. Шон (Илья) Кей, 11 лет, американский фигурист (танцы на льду) русско-латвийского происхождения, университет Делавэра

9. Юлия Кей, 42 года, мать Шона Кея

10. Анджела Янг, 12 лет, американская фигуристка китайского происхождения (танцы на льду), университет Делавэра

11. Инна Волянская, 59 лет, русский тренер и фигуристка, клуб Северной Вирджинии

12. Эдвард Чжоу, 16 лет, американский фигурист-одиночник китайского происхождения, клуб Северной Вирджинии

13. Кайянь Мао (Стефани), мать Эдварда Чжоу

14. Юй Чжоу (Джо), отец Эдварда Чжоу

15. Брилли Бейер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Северной Вирджинии

16. Джастина Магдалена Бейер, 42 года, мать Брилли Бейер

17. Кори Эйно, 16 лет, американский фигурист-одиночник, клуб Северной Вирджинии

18. Роже Эйно, отец Кори Эйно

19. Стефани Брентон Эйно, мать Кори Айно

20. Эверли Ливингстон, 14 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

21. Алидия Ливингстон, 11 лет, американская фигуристка-одиночница, клуб Вашингтона

22. Питер Ливингстон, 48 лет, отец Эверли и Алидии Ливингстон

23. Донна Смоджис Ливингстон, 48 лет, мать Эверли и Алидии Ливингстон

24. Оливия Ив Тер, 12 лет, американская фигуристка-одиночница из Мэриленда

25. Олеся Тейлор, 50, мать Оливии Тер российско-украинского происхождения

26. Франко Апарисио, 13 лет, фигурист-одиночник чилийского происхождения, клуб Вашингтона

27. Лучано Апарисио, отец Франко Апарисио, гражданин Аргентины

В ночь на 30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Фигурное катание
Читайте также
Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов
«Спартак» проиграл СКА в серии буллитов
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Овечкин сократил до 17 голов отставание от рекорда Гретцки
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Минобороны РФ сообщило о нанесении ВСУ ракетного удара по интернату в Судже
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя