Трехлетний сын Авербуха снялся в роли фигуриста в рекламе ледового шоу

Сын Ильи Авербуха Лев впервые в своей жизни принял участие в съемках рекламного ролика к новогоднему ледовому шоу «Мама», которое пройдет с 2 по 8 января в Москве на «ЦСКА-Арене».

Как рассказали корреспонденту «СЭ», Лев впервые встал на коньки под руководством своего отца. Его мама Елизавета Арзамасова наблюдала за происходящим с трибуны зрительного зала.

Вместе со Львом в ролике снялись исполнители главных ролей Оксана Домнина, Максим Шабалин и Евгения Медведева, играющая в спектакле «сороку-журналистку». Спектакль поставлен по сказке «Волк и семеро козлят».

— Я очень рад, что он так впервые в своей жизни поддержал мой проект. Вот такой у нас семейный подряд. Сейчас он только встает на коньки. Возможно, это ему понравится, он будет делать успехи и сможет принять участие в наших шоу и как участник, но я точно не буду заставлять его, пусть сам выбирает себе увлечения и профессию в жизни, я буду только рад помочь ему и направить его в этом выборе, — сказал после съемок Илья Авербух.