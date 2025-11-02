5-летний сын Плющенко сделал несколько прыжков на шоу

2 ноября, 16:00
Младший сын Евгения Плющенко Арсений, которому месяц назад исполнилось 5 лет, сделал несколько прыжков на шоу своего отца «Спящая красавица».
Плющенко-младший исполнил три самых простых прыжка в фигурном катании — перекидных, или акселя в пол-оборота.
Ранее в интервью «СЭ» Евгений Плющенко говорил, что сын также занимается теннисом.
alexb2025personal
Интересно, как отключить, чтобы новости по фигурке и по ММА не появлялись.
igor14
серет
Симон Вирсаладзе
А какое отношение эта новость имеет к фигурному катанию? А как у мальчика со стулом, нам Кузнецов тоже расскажет отдельной статьёй?
slddrozdov25
Какое дешовое дурилово руских людей...
