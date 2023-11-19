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Сегодня, 11:00

Гран-при России «Волжский пируэт»: трансляция произвольной программы мужчин

Мужчины представят произвольные программы на Гран-при России 19 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Петр Гуменник.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Мужчины выступят с произвольными программами на 5-м этапе серии Гран-при России «Волжский пируэт» в воскресенье, 19 ноября. Их прокаты откроют второй соревновательный день в ледовом дворце Самары.

Начало — 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует Петр Гуменник — он набрал за свое выступление 100,79 балла. На втором месте Роман Савосин (94,66), тройку замыкает Алексей Ерохов (90,69).

Участники произвольной программы мужчин на 5-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Михаил Терновский

2. Данил Федосимов

3. Александр Мельников

4. Арсений Димитриев

5. Андрей Мозалев

Вторая разминка

6. Артур Даниелян

7. Даниил Постарнаков

8. Александр Самарин

9. Алексей Ерохов

10. Роман Савосин

11. Петр Гуменник

«Гран-при России»: расписание и где смотреть трансляции этапа в Самаре

Фигурное катание
Петр Гуменник
Роман Савосин
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