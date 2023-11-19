Гран-при России «Волжский пируэт»: трансляция произвольной программы мужчин

Мужчины выступят с произвольными программами на 5-м этапе серии Гран-при России «Волжский пируэт» в воскресенье, 19 ноября. Их прокаты откроют второй соревновательный день в ледовом дворце Самары.

Начало — 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и на онлайн-платформе Okko Sport.

После короткой программы лидирует Петр Гуменник — он набрал за свое выступление 100,79 балла. На втором месте Роман Савосин (94,66), тройку замыкает Алексей Ерохов (90,69).

Участники произвольной программы мужчин на 5-м этапе Гран-при России:

Первая разминка

1. Михаил Терновский

2. Данил Федосимов

3. Александр Мельников

4. Арсений Димитриев

5. Андрей Мозалев

Вторая разминка

6. Артур Даниелян

7. Даниил Постарнаков

8. Александр Самарин

9. Алексей Ерохов

10. Роман Савосин

11. Петр Гуменник

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